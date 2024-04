Ochotnicy ćwiczą przed przysięgą. Wielkie szkolenie w jednostkach "Dwunastki"

- Kilkaset osób z Pomorza Zachodniego i nie tylko zgłosiło się do 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie i 12 pułku logistycznego w Kołobrzegu. Ochotnicy odbywają obecnie niemal miesięczne szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, aby zasmakować specyfiki służby wojskowej - mówi mjr Błażej Łukaszewski z 12 SDZ.

Intensywnie uczą się więc m. in. budowy oraz zasad użytkowania uzbrojenia, uczestniczą w zajęciach z taktyki, wychowania fizycznego, szkolenia ogniowego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, udzielania pierwszej pomocy, regulaminów i musztry. Główny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, co szczegółowo weryfikuje ich sprawność i przydatność do dalszej służby.

Do 28 kwietnia br. koszary wspomnianych jednostek wojskowych są ich domem. Tego dnia zaplanowana jest uroczysta przysięga wojskowa, która zakończy szkolenie podstawowe. Ci, którzy wyrazili chęć dalszego doskonalenia rzemiosła wojskowego będą mogli rozpocząć szkolenie specjalistyczne, które może trwać maksymalnie do 11 miesięcy. Najlepsi z nich otrzymają propozycję zostania żołnierzami zawodowymi.