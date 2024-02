Nowy szef zachodniopomorskich strażaków. Uroczysta zbiórka w Urzędzie Wojewódzkim [ZDJĘCIA]

- Wiem, że siłą Państwowej Straży Pożarnej są ludzie. Wierzę w wasz potencjał, wasze doświadczenie, umiejętności i będę chciał z tego korzystać, ale też umiejętnie zarządzać, nie przeszkadzać, a to, co najlepsze dla służby drugiemu człowiekowi wyławiać i przekazywać - zapewnił strażaków st. bryg. Mirosław Pender, od 1 lutego Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki.

W wydarzeniu uczestniczył również komendant główny PSP.

- Chciałem poprzedniemu komendantowi podziękować za współpracę: Jarek (nadbrygadier Jarosław Tomczyk - przyp. red.) szacun za to, w jakim stanie zostawiasz straż pożarną na terenie województwa, a panu komendantowi życzę wytrwałości i zaufania u podwładnych. Wspierajcie Pana komendanta, bo ja jestem bardzo wymagający, ale wymagam przede wszystkim od siebie. Nie będę wymagał niczego więcej niż to, co po 32 latach służby pan starszy brygadier Mirosław Pender, wie i potrafi. Mam nadzieję, że stworzymy fajny zespół - powiedział nadbrygadier Mariusz Feltynowski, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.