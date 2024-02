Kamień Pomorski. Strażacy uratowali turystę, który utknął w glinie na klifie

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18:00. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim wpłynęła informacja, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego na klifie w miejscowości Grodno w glinie utknął człowiek, który samodzielnie nie może się wydostać. Istniało duże ryzyko zagrożenia życia. Dokładne miejsce pobytu poszkodowanego nie było znane. Dyżurny SKKP do działań natychmiast zadysponował zastępy z Posterunku PSP Międzyzdroje, zastępy z OSP Międzyzdroje, Międzywodzie, Kołczewo, Lubin i strażaków z Kamienia. Na miejscu okazało się, że ze względy na trudne warunki nie będzie można użyć pojazdów, w tym quadów.

- Po przybyciu pierwszych zastępów na teren WPN stwierdzono brak możliwości dotarcia do miejsca zdarzenia przy pomocy pojazdów pożarniczych i quadów. Pozostałą część drogi do osoby uwięzionej ratownicy musieli pokonać pieszo w trudnym leśnym terenie. Gdy ratownicy dotarli na miejsce zdarzenia zlokalizowali uwięzionego po pas mężczyznę w gliniastym gruncie na oberwanej części klifu- mówi Mężczyzna był przytomny ale przemoczony i bardzo wyczerpany - mówi st. kpt. Michał Wiaderski z kamieńskiej straży pożarnej.