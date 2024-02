Insp. Szymon Sędzik został nowym szefem zachodniopomorskiej policji

Insp. Szymon Sędzik służbę w policji rozpoczął w 1998 roku. Od 2006 roku pracował w Centralnym Biurze Śledczym we Wrocławiu, gdzie awansował na stanowisko specjalisty. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Górze. W 2012 roku rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie w roku 2015 awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od lutego 2016 roku pełnił służbę jako I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.

W czerwcu 2020 roku rozkazem Komendanta Głównego Policji powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odpowiadał za pion kryminalny. Ostatnio był szefem lubuskiej policji.