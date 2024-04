Koalicja Obywatelska w Szczecinie podsumowała kampanię wyborczą

- Chcę podziękować wszystkim mieszkankom i mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego i Szczecina za to, że po prostu znosili nas. A bardzo często ciepło przyjmowali nas w swoich domach w ramach akcji "od drzwi do drzwi". Dziękuję za każde spotkanie, za każdy uścisk, za każdą krytyczną, czy trudną uwagę. Każdą uwagę przyjmujemy z pokorą. Ona na pewno będzie powodowała, że będziemy skuteczniejsi w samorządzie, że będziemy bardziej dostrzegali te rzeczy, których być może na co dzień nie nie byliśmy w stanie dostrzec. Chcę zaprosić państwa na wybory. 15 października pokazaliśmy, że potrafimy brać odpowiedzialność za losy kraju. Teraz weźmy odpowiedzialność za losy Szczecina i regionu. Przedstawiliśmy Państwu wspólny program, przedstawiliśmy swoją ofertę, przedstawiamy naszą drużynę. Naprawdę wielką pracę wykonano w czasie tych wyborów. Ja byłem nie tylko w Szczecinie, ale przejechałem całe województwo. Widać tam wielkie zaangażowanie naszych kandydatek i kandydatów - mówił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i szef PO w regionie.