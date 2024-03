Dwudziestu pokrzywdzonych, w tym sześcioro w stanie ciężkim lub wręcz krytycznym. Sytuacja po wypadku drogowym na pl. Rodła w Szczecinie

- Do naszej placówki trafiły wczoraj cztery osoby - informuje dr Jarosław Bursa. - Dwie z nich, po wstępnej diagnostyce, zostały przyjęte do oddziału chirurgii ogólnej. Kolejna pacjentka (22-letnia kobieta) została przetransportowana do kliniki ortopedii szpitala przy ul. Unii Lubelskiej a ostatnia - przywieziona w stanie ciężkim po urazie szczękowo-mózgowym - przeszła operację neurochirurgiczną i przebywa na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Stan tej 58-letniej pacjentki oceniamy jako bardzo ciężki. Jest pod stałą opieką specjalistów.

- Jestem zbudowany postawą szczecinian. Wiedzieli co się wydarzyło. Nikt nie robił problemów z objazdami, nikt nie trąbił. Dzięki temu sytuację drogową zdołaliśmy opanować w ciągu dwóch godzin, choć to był szczyt komunikacyjny.

Na miejscu wypadku działało 18 zespołów ratownictwa medycznego i 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Byli też ratownicy WOPR, ponad 70 policjantów i dwóch psychologów miejskich.

- Naszym głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa służbom, które udzielały pierwszej pomocy poszkodowanym - twierdzi insp. Piotr Makuch Komendant Miejski Policji w Szczecinie. - Udało się. Zabezpieczyliśmy też ślady i dowody zdarzenia.

Policja nie udziela szczegółowych informacji na temat zatrzymanego sprawcy wypadku. Wiemy tylko, że ma 33 lata - jest obywatelem Polski, mieszkańcem Szczecina. Z niepotwierdzonych źródeł wiadomo, że w przeszłości mógł się leczyć psychiatrycznie.

Komendant Makuch zapytany o to, czy podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, odpowiedział jedynie, że "sprawca odniósł się do tego zdarzenia". Prawdopodobnie może to oznaczać, że mężczyzna złożył wyjaśnienia - był dziś przesłuchiwany przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.