Sprawca wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie doprowadzony do Prokuratury

33-latek, który doprowadził w piątek do tragicznego wypadku na al. Wyzwolenia został dzisiaj (w sobotę) doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście przy ul. Wawrzyniaka.

O godz. 12 funkcjonariusze przywieźli go na przesłuchanie. Nie powiedział nic dziennikarzom. Twarz zasłonił kapturem. Ma przedstawione dwa poważne zarzuty: usiłowanie zabójstwa wielu osób i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu nawet dożywocie.

Nie wiadomo, czy będzie składał wyjaśnienia. Wiemy, że w wypadku, do którego doprowadził jest 20 pokrzywdzonych - jeden z poszkodowanych zgłosił się do szpitala dzisiaj (w sobotę). Wszyscy ranni zostali rozmieszczeni w kilku szczecińskich szpitalach. Kilku, po udzieleniu im pierwszej pomocy, już wróciło do domów, inni będą jeszcze przez jakiś czas hospitalizowani (jest potrzeba ich obserwacji). Niestety są też i osoby, które wciąż walczą o życie - cztery osoby są w stanie ciężkim, dwie (kobiety) w krytycznym.