Najpierw ją krzywdził, a potem zaczął prześladować. Jest akt oskarżenia

Podejrzany został zatrzymany, gdy kierował samochodem pod wpływem alkoholu, choć nie miał do tego uprawnień i nie zatrzymał się do kontroli.

W toku postępowania ustalono, iż 44-latek od września do października 2023 r. w Goleniowie, mieszkając w domu swojej partnerki, znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie.

Trafił do aresztu w ramach innego postępowania karnego, jakie toczy się przeciwko niemu.

Podejrzany częściowo przyznał się do winy. W przeszłości był wielokrotnie karany sądownie. Za groźby i znęcanie się będzie odpowiadał w ramach recydywy, co oznacza surowsze zagrożenie karą, aż do 12 lat pozbawienia wolności.