Nowy prom płynie do Polski. Będzie pływał na linii Świnoujście – Trelleborg OPRAC.: Piotr Peichert

Epsilon dysponuje 3 km linii ładunkowej, przez co stanie się największym statkiem Unity Line na trasie Trelleborg – Świnoujście. Bogdan Szczęsny / Euroafrica

Do Polski zmierza nowy prom Euroafrica Shipping Lines - Epsilon. W środę statek dodarł do szwedzkiego Trelleborga. Następne uda się w rejs do Świnoujścia.