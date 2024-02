We wtorek protestowali rolnicy w całej Polsce. W Szczecinie blokowali drogę koło portu

Te dwa główne postulaty rolników, to najważniejsze przesłanie z jakimi na ulice miast, wsi, ale przede wszystkim na drogi w ogólnopolskim proteście wyszli dzisiaj rolnicy z zachodniopomorskiego. Główne protesty odbyły się między godziną 14 a 16. Na jutro, a także na kolejne siedem dni, rolnicy mają już rozpisane dyżury.

Do protestu dołączają kolejni rolnicy i kolejne środowiska

Tylko w szczecińskim regionie zorganizowano dzisiaj co najmniej 8 blokad dróg. Najważniejsza odbyła się przed szczecińskim portem.

- Mieliśmy wytypowanych w regionie sześć punktów blokad, ale we wtorek rano zgłosili się do nas jeszcze rolnicy z wybrzeża - mówił Sebastian Sahajdak, jeden z organizatorów protestów w województwie. - Oni blokują drogi koło Wolina, Świnoujścia, Krąpieli.

Stanisław Barna dodaje, że coraz częściej do tych rolniczych protestów dołączają przedstawiciele innych środowisk. - To cieszy, w Szczecinie byli z nami transportowcy, myśliwi, a nawet konsumenci - mówi.