Protest rolników przy szczecińskich Bulwarach Gdańskich [ZDJĘCIA]

- Nam chodzi także o to, aby odpowiednio zając się infrastrukturą wokół portów - mówił na proteście Stanisław Barna, rolnik i jeden z aktywistów rolniczych protestów. - Bo przecież wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby te płody rolne, jakie trafiają do Polski z Ukrainy, jak najszybciej opuściły nasz kraj. A jak nie będziemy mieli torów kolejowych prowadzących do portów, jak nie będzie odpowiednich dróg, to one u nas zostaną.