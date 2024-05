Nie lada gratka dla wizjonerów biznesowych, właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów

Konferencja Szczecin Biznes & HR adresowana jest do szerokiego grona liderów biznesowych z różnych branż, którzy pragną aktywnie wpływać na rozwój swoich przedsiębiorstw

Jeśli interesują cię zagadnienia związane z twoim miejscem pracy i masz plany aby coś zmienić w środowisku pracy firma LSJ HR Group pokażę ci możliwe rozwiązania. Zaprasza na specjalną konferencję, która odbędzie się 22 maja, gdzie przedsiębiorcy oraz eksperci HR spotykają się z wybitnymi prelegentami.

To wydarzenie firma LSJ HR Group organizuje już od 2017 roku. - Zapraszamy do Szczecina menadżerów, mentorów i trenerów, których obecności nie powstydziłyby się agendy najbardziej prestiżowych wydarzeń w Warszawie - podkreślają organizatorzy. - Bo chodzi nam o to, aby wynieść biznes każdego z was kilka poziomów wyżej! Konferencja Szczecin Biznes & HR adresowana jest do szerokiego grona liderów biznesowych z różnych branż, którzy pragną aktywnie wpływać na rozwój swoich przedsiębiorstw. Konferencja jest dla: Specjalistów HR, dążących do rozwoju profesjonalnego poprzez poszerzanie kompetencji i wdrażanie nowych, wartościowych rozwiązań w organizacjach,

Liderów, którzy mają realny wpływ na kształtowanie strategii oraz kultury organizacyjnej, zainteresowanym pogłębianiem wiedzy na temat najnowszych trendów w zarządzaniu, lidershipie oraz integracji biznesu z nowoczesnymi praktykami HR.

Wizjonerów biznesowych, właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów zarządzającym czy kierowników zespołu szukających inspiracji do działania. Prelegenci: Dr Maciej Kawecki: Popularyzator technologiczny, dziennikarz naukowy – powołany przez Komisję Europejską na funkcję Cyfrowego Ambasadora UE. Stawia na człowieka, który rozumie, że technologia to tylko i aż narzędzie, którym powinien pozytywnie zmieniać świat.

Prelekcja: AI w biznesie. Przed nami ewolucja czy rewolucja? Temat sztucznej inteligencji jest w tej chwili gorący, gdyż wchodząca w życie AI dotyka praktycznie każdego obszaru życia człowieka. Przedsiębiorcy będą musieli się dostosować – to jest pewne, gdyż sztuczna inteligencja prędzej czy później, ale zapewne prędzej, dotknie obszaru ich działania. Co więc powinni przede wszystkim zrobić? Poznać to zagadnienie i nie obawiać się go. Zuzanna Skalska: Ekspert ds. strategicznych innowacji, partner założycielski 360Inspiration, współzałożyciel FutureS Thinking Group. Łączy ludzi i nieoczywistości. Prowokuje spekulatywne myślenie.

Prelekcja: Podróż oniryczna - w poszukiwaniu zaufania czyli jak przetrwać w dynamicznym świecie? Wykład ten będzie swoistą podróżą po zmianach i trendach, o których Zuzanna Skalska na co dzień rozmawia z liderami i przedsiębiorcami. Jak sama mówi: “Znajdujemy się w miejscu, gdy kształtuje się nowa era, powstaje nowy porządek, za którym musimy nadążyć, dostosować się. Będziemy rozmawiać szczerze, może nawet brutalnie - ale taka właśnie jest rzeczywistość”.

Dr Robert Gwiazdowski: Dr. hab. nauk prawnych, Profesor Uczelni Łazarskiego, adwokat, doradca podatkowy, oraz wieloletni Prezes Centrum i. Adama Smitha. Autor wielu książek w tym ostatniej z 2023 roku „(Nie)Praworządność”. Prowadzi również wideoblogi na Interii i w Kanale Zero. Prelekcja: Ekonomia w służbie biznesu przyszłości - perspektywy i wyzwania. Wyobraźcie sobie fascynującą misję do ekonomii przyszłości. Ta prelekcja jest jedyną taką okazja do zajrzenia w świat najnowszych trendów i koncepcji, które będą kształtować biznes w nadchodzących latach. Dr Robert Gwiazdowski przedstawi tajniki strategii, które pomogą każdej firmie przetrwać i rozkwitnąć w dynamicznym środowisku gospodarczym. Rozważymy nie tylko wyzwania, ale także możliwości, jakie niesie ze sobą nowa era ekonomiczna. Tina Sobocińska: Założycielka HR4future. HR Director z ponad 20-letnim doświadczeniem (PwC, DHL, Schneider Electric, Sanofi Aventis). Pasjonatka i doradczyni HR. Liderka i uczestniczka networków. Rewolucjonistka branży ludzko-relacyjnej.

Prelekcja: Praca przyszłości. Jak zatrzymać talenty? Rynek pracy jest niezwykle dynamicznie zmieniającym się środowiskiem. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy stają co chwilę przed nowymi wyzwaniami. I właśnie o tym porozmawiamy na konferencji - o wyzwaniach, o zmianach, potrzebach. Poruszymy tematy ważne - w praktyce i w teorii, pobawimy się danymi, ale przede wszystkim wyjdziemy uzbrojeni w nową wiedzę - jak to zrobić, aby przyciągnąć pracowników właśnie do nas.

Marek Zmysłowski: Przedsiębiorca, inwestor, autor bestsellerowej książki „Chasing Black Unicorns”, a z pochodzenia – koszalinianin. Obecnie tworzy i rozwija firmę Samana Group, która buduje prywatne miasto w Dominikanie. Prelekcja: Jak sobie (nie)radziłem z 10 narodowościami w jednym zespole. Jak poradzić sobie z 10 narodowościami w jednym zespole? Niewiele osób tego doświadczyło, ale właśnie tak wyglądać będzie przyszłość rynku pracy, również w naszym regionie. Marek Zmysłowski nie tylko miał okazję zobaczyć, jak współpracuje się z tyloma nacjami, ale także - takim środowiskiem zarządzać. Jego międzykontynentalne doświadczenie biznesowe pozwoli nam na przyjrzenie się wyzwaniom i szansom, którym już za moment będziemy musieli stawić czoła.

Dr Paweł Fortuna: Psycholog i trener biznesu z 25-letnim doświadczeniem w pracy z liderami. Badacz i wykładowca (m.in. na ALK i SWPS). Autor i współautor kilkunastu książek, w tym współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu”. Prelekcja: Janusowe oblicze sukcesu: Optymalne łączenie jasnej i ciemnej strony osobowości. Wystąpienie jest zaproszeniem do wspólnej refleksji nad kształtowaniem optymalnego układu cech człowieka biznesu, które sprzyjają osiąganiu sukcesów i osobistej satysfakcji. Przyjrzymy się wynikom badań, w których dowiedziono, że istnieje wiązka atrybutów, które predysponują człowieka do pięcia się po szczeblach kariery i realizacji własnych celów. Określa się ją mianem "ciemna triada osobowości". Bartosz Kapczyński: Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży Grupy LUX MED. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada także tytuł Master of Arts in Financial Services (MAFS) uzyskany w Bornemouth University w Wielkiej Brytanii.

Prelekcja: Czy zdrowy pracownik się opłaca? Troska o zdrowie pracowników eliminuje ukryte koszty pracodawców. Prowadzącą będzie Beata Tadla - dziennikarka radiowa i telewizyjna. Z mediami związana od 1991 roku. Autorka czterech książek. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni m.in. prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”. Obecnie gospodyni „Pytania na Śniadanie” w TVP2.

O czym będzie to wydarzenie? - Porozmawiamy o możliwościach rozwoju zawodowego, tworzeniu miejsc pracy, budowaniu modeli biznesowych, które pozwolą nam inteligentnie wykorzystać zmieniające się tendencje i trendy - podkreślają organizatorzy . Firma LSJ Group w tym roku rozpoczęła współpracę ze studentami Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy są odpowiedzialni za identyfikację wizualną firmy – efekty można zobaczyć na stronie www.biznes-hr.pl. Więcej na temat konferencji TUTAJ.

Wideo Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska