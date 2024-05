Wystartowały Dni Skandynawskie. Na mieszkańców czekają atrakcje

Współpraca Szczecina z krajami skandynawskimi trwa od wielu lat i zacieśnia się coraz bardziej. Otwartość na innowacje i rozwój, a także świadomość znaczenia ekologii w życiu codziennym to cechy wspólne obu partnerów. Szczecin to zatem naturalne środowisko dla Dni Skandynawskich.

Temat przewodni dziesiątej edycji wydarzenia to: „Sztuczna Inteligencja i edukacja przyszłości - między technologią a odpowiedzialnością społeczną”, dlatego podczas Dni Skandynawskich nie zabraknie rozważań i przykładów na to jak technologia wpływa na przemysł i jego poszczególne sektory, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą wdrożenie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych, a także jak edukacja może dostosować się do nowych wymagań rynku pracy.

Nie zabraknie także tematów dotyczących etyki biznesu i rynku pracy, widzianym zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i młodego człowieka, który dopiero zaczyna życie zawodowe.