Największa konferencja w Szczecinie łącząca menadżerów, liderów i wykładowców już 22 maja

– Nasze miasto nie ma kompleksów. Lokują się u nas największe inwestycje, dynamicznie się rozwijamy. Czasem jednak słyszę: żeby wziąć udział w dużej konferencji połączonej z networkingiem muszę jechać do Warszawy czy Wrocławia. To nieprawda. Udowadniamy to podczas Szczecin Biznes & HR – mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Opiekulska- Sozańska, organizatorka wydarzenia LSJ HR Group.