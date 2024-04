Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna współpracę z firmą Durable

Umowa obejmuje współprace w zakresie takich działań jak: organizacja i realizacja zawodowych praktyk oraz staży studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, umożliwienia studentom aktywnego współuczestnictwa w bieżącej działalności firmy Durable,

wsparcia procesu przygotowania przez studentów projektów prac dyplomowanych i innych w ramach procesu dydaktycznego,

proponowanie tematów prac dyplomowych.

- Firma Durable jest jednym z liderów rynku, który działa w zakresie tworzyw sztucznych. Jest innowacyjna i wprowadza nowe technologie, takie jak propylen. Zatem jest to firma przyszłościowa i dlatego dla naszej uczelni jest to wyjątkowa szansa rozwojowa dla szeroko rozumianych nauk społecznych. Ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, księgowość – wszystko co jest potrzebne dla dobrego prowadzenia działalności gospodarczej. Ideą podpisanej współpracy jest założenie, że nasi studenci będą mogli się realizować i zdobywać doświadczenie w firmie globalnej jaką jest właśnie Durable – mówi prof. Waldemar Tarczyński, rektor US.