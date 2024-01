Muzyka Miasta - premiery płytowe 2023 live w Słowianinie

Pięć koncertów na dwóch scenach, ponad cztery godziny muzyki na żywo i kilka niespodzianek muzycznych i nie tylko. Na scenie głównej Curcuma, Konrad Słoka & Chango oraz Tragarze zaprezentują swoje najnowsze albumy „Nowa Era Turbo Kobiet”, „Stare śmieci” i „Trzymać w okładce”. Na Scenie akustycznej - Matt Franke, Klaudia „Cloudy” Kowalczyk & Paweł Urbaniak wystąpią w zaskakujących „bezprądowych” odsłonach.

Curcuma to szczeciński kwintet muzyczny, który tworzą Łukasz „Szurbo” Szulborski (wokal), Jakub „Degóra” Degórski i Tomasz Jóźwiak (gitary), Wojtek Król (bas) oraz Adam Partyka (perkusja). Ich muzyka to miks melodyjnego rocka i alternatywy z progresywnymi akcentami i polskim tekstem.

Konrad Słoka to szczeciński singer-songwriter, multiinstrumentalista, bywalec punkowej sceny znany z zespołów Road Trip’s Over, Woodland czy White Crosses oraz solowego projektu Liars & Sinners. Muzyka Konrada to połączenie liryczności folkowych ballad i punk-rockowej, bezkompromisowej energii. W październiku 2023 pojawiła się solowa debiutancka płyta Konrada pt. „Stare śmieci”z tekstami w języku polskim. Do udziału w jej nagraniu zostali zaproszeni przyjaciele Konrada z zespołu CHANGO. Produkcją zajął się duet Sawaszkiewicz/Słoka. Konrad koncertuje zarówno kameralnie solo, jak i w pełnych aranżacjach z zespołem CHANGO.