Mieszkańcy Niebuszewa mają dość imprez i zawiadamiają prokuraturę. "Prowadzona jest działalność utrudniająca życie lokatorów"

Niezadowoleni z działalności Event Areny są również lokatorzy wieżowca stojącego przy ul. Kadłubka 42. Jego zdesperowana Wspólnota Mieszkaniowa "Tarasy Manhattanu" zwróciła się już o pomoc do swojego zarządcy - Zarządzanie Nieruchomościami DANFAL.

- To dlatego hałas generowany przez nagminne imprezy po godz. 22 przekracza wszystkie normy - twierdzi autor listu. - Potwierdził to Wydział Ochrony Środowiska UM. Mieszkańcy z tego powodu cierpią.

Na hałasy dochodzące z popularnych balonów przy ul. Staszica mieszkańcy Niebuszewa narzekają od lat. Pan Tomasz, który mieszka w pobliżu namiotów napisał do nas list w tej sprawie. Zapewnia w nim, że imprezy organizowane przez Event Arena są "więcej niż głośne". Tak bardzo, że "w budynku obok nie można funkcjonować". Jak twierdzi nasz Czytelnik, namioty ustawione w pobliżu bloków w ogóle nie są wygłuszone.

Zarządca wysłał więc pismo do prezydenta Szczecina z wnioskiem o podjęcie przewidzianych prawem działań "w celu przywrócenia spokoju i ciszy". Dokument trafił do Wydziału Ochrony Środowiska UM. Z odpowiedzi, którą właśnie mieszkańcy otrzymali wynika, że miasto zwróciło się już do spółki Manhattan z prośbą o interwencję.

Bo, tak jak już pisaliśmy w "Głosie Szczecińskim", Event Arena ustawiła swoje namioty na terenie wydzierżawionym od spółki Manhattan (która z kolei dzierżawi grunty od gminy Szczecin). To kupcy muszą więc zadbać o porządek - na terenie targowiska oraz na działkach poddzierżawionych innym "podmiotom gospodarczym". Jak się okazuje, władze spółki już wypowiedziały umowę najmu niesubordynowanym sąsiadom. Nie tylko zresztą za uciążliwości związane z hałasem. Dowiedzieliśmy się, że Kids Arena zalega kupcom z opłatami (według naszych informacji chodzi o kilkaset tysięcy złotych). To dlatego, zarząd targowiska skierował sprawę do sądu. Strony czekają na wyznaczenie terminu procesu.