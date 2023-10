Chcą wystrzelić kule w kosmos. Kupcy z Manhattanu w sądzie walczą z kids Areną i Big wall

Kids Arena powinna opuścić teren zarządzany przez spółkę Manhattan, bo po prostu nie płaci za dzierżawę, a drugi niechciany podmiot Big Wall ma tak skonstruowaną umowę, że działa ona na… niekorzyść kupców - tak przynajmniej twierdzą obecne władze spółki. Spór o tereny położone u zbiegu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia trwa już od kilku lat.

Umowa prezesa z prezesem

Aby wytłumaczyć, na czym polega konflikt, trzeba się cofnąć aż do 2001 r. Od tego roku (do 2020 r.) targowiskiem Manhattan zarządzał jako prezes Mirosław Wołosewicz, który w 2010 r. (ze wspólniczką) założył inną spółkę cywilną. Trzy dni później jako przedstawiciel tej spółki zawarł ze spółką Manhattan, której był prezesem - umowę dzierżawy. Wedle zapisów w niej zawartych na części terenu targowiska miała powstać myjnia samochodów. I rzeczywiście powstała. Działa do dziś. Jednak spółką Manhattan kieruje już ktoś inny. Nowy zarząd spółki oddał sprawę do sądu, by ustalić, czy zawarta w niecodziennej formule umowa poddzierżawy jest skuteczna i zgodna z obowiązującymi przepisami. De facto przecież prezes Wołosewicz podpisał umowę... ze sobą, występując w dwóch rolach.