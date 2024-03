Ruina po minigolfie w Parku Kasprowicza. Kiedyś tętniło tu życie [ZDJĘCIA]

Minigolf w Parku Kasprowicza przez ostatnie dekady był atrakcją dla kilku pokoleń mieszkańców Szczecina. Przez lata tętniło tu życie, a dzieci aktywnie spędzały czas. Czas świetności plac zabaw ma dawno za sobą, a cała infrastruktura jest zdewastowana, Od trzech lat teren jest zamknięty, pole do minigolfa zarosło chwastami, a huśtawki i plac zabaw są w opłakanym stanie.

Na płocie zawieszono baner informujący o wystawieniu tego miejsca na sprzedaż. Jednak nieruchomość nie może być sprzedana, ponieważ jej właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin, a obecnie jest ona dzierżawiona przez spółkę, która tak zaniedbała to miejsce. To nie teren, a spółka posiadająca umowę dzierżawy na to miejsce jest na sprzedaż razem ze wszystkimi aktywami.

Sprawa placu zabaw przy ul. Ogińskiego ciągnie się od lat. Umowa dzierżawy została podpisana w 2004 r. Obowiązuje do czerwca 2024 r. W tym czasie była już kilkakrotnie razy aneksowana przez obie strony.