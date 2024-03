Afera policka. Zaskakujący ruch przed rozpoczęciem procesu

- Sprawy trzech oskarżonych wyłączono i ich sprawy przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. W tej sprawie jednym z wątków jest utrudnianie postępowania, co miało mieć miejsce na terenie Warszawy. Sprawę czwartego oskarżonego przekazano Sądowi Rejonowemu Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydziałowi V Karnemu, bo sąd znał, że właśnie ten sąd będzie właściwy, a nie sąd okręgowy - wyjaśnia sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Afera policka była?

Jałosiński, Wojciech N. i Bartłomiej K. podejrzani są o wyrządzenie Zakładom szkody majątkowej wielkich rozmiarów - mowa o czterech milionach 535 tys. zł. Do przestępstwa miało dojść pomiędzy 25 sierpnia 2015 r. a 30 listopada 2015 r. w związku z zakupem ilmenitu kenijskiego (to minerał, tlenek żelaza i tytanu - przyp. red.).

Zarzuty wyrządzenia Zakładom i Transtechowi szkody majątkowej wielkich rozmiarów - na dwa miliony 716 tys. 655 zł - usłyszeli też: Krzysztof J., Anna P., Bartłomiej K., Maciej G., Robert Z., Piotr J., Tomasz B. i Bartłomiej B. Do przestępstwa miało dojść w związku z podpisaniem umów na wykonywanie usług spedycyjnych bez przeprowadzenia postępowania ofertowego i wbrew we wnętrznym regulacjom spółki. W umowach tych przyjęte zostały stawki spedycji, które odbiegały od rynkowych - były wyższe.

Po przesłuchaniu prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla podejrzanych. Po kilkunastu godzinach, sąd rejonowy w Szczecinie odrzucił wnioski i zatrzymani mogli wrócić do domu. Po kilku tygodniach decyzję podtrzymał sąd okręgowy. Wtedy prokuratura zarzuciła sądowi, że coś mieszał w składach orzekających i dlatego zapadła decyzja korzystna dla podejrzanych. W tej sprawie wszczęto nawet śledztwo, ale nieprawidłowości w postępowaniu sądu nie znaleziono.

- Jestem przekonany, że czynności, które podejmowaliśmy w spółce były właściwe. Te rzeczy, które wykonaliśmy były z dużym zyskiem dla firmy. Tu nie ma błędu menadżerskiego, czy przestępstwa. Niech nasi następcy skupią się na tym, co w spółce zostało zrobione dobrze. Szukanie haków na mnie, czy naszych kolegów to jest zła droga, by utrzymać się w tej spółce na takim poziomie, na jakim my ją zostawiliśmy - mówił Krzysztof Jałowsiński.