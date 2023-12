Namioty-kule znikną z ul. Staszica? Rozstrzygnięcie sporu Kids Areny z Manhattanem w nowym roku

Sprawa trafiła do sądu z inicjatywy spółki Manhattan, która wcześniej wydzierżawiła część swojego terenu firmie Royss Group. Partnerzy jednak nie mogą się ze sobą dogadać. Ich spór ma rozstrzygnąć sąd. Pierwotnie wyrok miał zapaść w środę (6 grudnia), ale termin ogłoszenia orzeczenia został przeniesiony na 5 stycznia. Sąd bowiem na ostatniej rozprawie zgodził się przyjąć w poczet dowodów jeszcze jeden dokument złożony przez "wspinaczkowców". Teraz musi go przeanalizować.

O konflikcie Royss Group (prowadzącej w namiocie "Big Wall") z zarządem Manhattanu już wielokrotnie w "Głosie Szczecińskim" pisaliśmy. Opisywaliśmy przyczyny sporu. Tłumaczyliśmy, dlaczego Manhattan wypowiedział umowę ściance wspinaczkowej.

Sprawą zajęła się również szczecińska Rada Miasta. W ubiegły wtorek, czyli w przeddzień zapowiadanej publikacji wyroku sądu, odbyło się nawet poświęcone tej sprawie posiedzenie komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa RM w Szczecinie. Radni zaprosili do siedziby Rady Miasta przedstawicieli skłóconych spółek, by wyjaśnić przyczyny konfliktu. Choć, jak zauważyła wiceprezydent Szczecina Anna Szotkowska, miasto nie jest stroną w konflikcie, to jednak radni podkreślali, że cały czas jest właścicielem terenu - targowisko jedynie poddzierżawia Royss Group wydzierżawione od miasta grunty.