Kupcy nie chcą kul koło targowiska. Miejscy radni debatowali o Kids Arenie i nie tylko

- Nie może być tak - jaki twierdzi obecny prezes Manhatanu - że podmioty prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o nierówne warunki i zasady. To nie ma nic wspólnego z uczciwą konkurencją na wolnym rynku. W mojej ocenie jednak skonfliktowane podmioty powinny dojść do porozumienia -podkreślił.

- Wszystko wskazuje na to, że spółka Manhattan robi wszystko, żeby się pozbyć podmiotów gospodarczych, którym wcześniej sama wydzierżawiła teren przy ul. Staszica - tak radny Przemysław Słowik podsumował wtorkową dyskusję podczas komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin dotyczącą przyszłości myjni samochodowej oraz kilkunastu namiotów-kul, w których działają Kids Arena i ścianka wspinaczkowa. - To jest wciąż teren miasta i powinniśmy (jako radni - od aut.) spróbować ten problem rozwiązać.

Bo problem jest - pisaliśmy już o nim w „Głosie Szczecińskim”. Dotyczy wielu osób. I na tyle je bulwersuje, że część z nich przyszła we wtorek na posiedzenie komisji ds. budownictwa. Z banerami czekali na rozpoczęcie obrad przed wejściem do budynku urzędu miasta. Potem już bez transparentów przysłuchiwali się dyskusji.

- Chciałbym zwrócić uwagę, że do prezydenta miasta trafiło pismo z pięcioma tysiącami podpisów, w których szczecinianie domagają się uratowania balonów sferycznych - powiedział Władysław Dzikowski, przewodniczący komisji ds. budownictwa.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy spółki Manhattan dzierżawiącej od miasta teren przy ul. Staszica. Spółka ta poddzierżawia z kolei grunty trzem innym podmiotom gospodarczym: myjni samochodowej, Kids Arenie i Royss Group, prowadzącej ściankę wspinaczkową. Ale obecny zarząd spółki ma zastrzeżenia do przedsiębiorców prowadzących biznes na ich terenie - do jednych, że zalegają z opłatami, do innych, że umowy zawarte między nimi są niekorzystne dla kupców. Zdecydowanie wyższe kwoty za metr kwadratowy dzierżawionej powierzchni płacą kupcy z Manhattanu. Ci z Kids Areny są wyjątkowo uprzywilejowani - tak twierdzi prezes Manhattanu Piotr Kacperski.