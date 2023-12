Kids Arena w Szczecinie hałasuje. Imprezy przeszkadzają mieszkańcom

Jak twierdzi nasz Czytelnik, namioty ustawione przy ul. Staszica nie są wygłuszone.

- Hałas generowany przez nagminne imprezy po godz. 22 przekracza wszystkie normy - twierdzi pan Tomasz, autor listu. - Potwierdził to Wydział Ochrony Środowiska UM. Mieszkańcy cierpią z powodu tego hałasu.

List od pana Tomasza przyszedł do redakcji po publikacji w "Głosie Szczecińskim" kilku artykułów dotyczących konfliktu spółki Manhattan z trzema innymi podmiotami gospodarczymi, które od kupców poddzierżawiają teren przy ul. Staszica: myjnią samochodową, spółką Royys Group prowadzącą ściankę wspinaczkową i Kids Areną. Przypomnijmy jedynie, że władze Manhattanu wypowiedziały umowę najmu przedsiębiorcom dzierżawiącym od nich grunty. Powody są różne. Jak się dowiedzieliśmy, Kids Arena zalega kupcom z opłatami (według naszych informacji chodzi o ponad 100 tysięcy złotych). To dlatego, zarząd targowiska skierował sprawę do sądu. Obecnie strony czekają na wyznaczenie terminu procesu.