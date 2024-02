Radni szykują się na otwarcie Fabryki Wody. Kiedy z aquaparku skorzystają mieszkańcy?

Według nieoficjalnych informacji Fabryka Wody może być otwarta najpóźniej w marcu. 22 lutego radni z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży wybierają się do aquparku na prezentację obiektu.

Trwają też rozmowy dotyczące personelu obsługi obiektu, m.in. ratowników.

- Nabory trwają i aktualnie odbywają się rozmowy z wybranymi kandydatami, np. w zakresie obsługi klienta i recepcji. W przypadku ratowników mamy większość zaplanowanych etatów, aczkolwiek szukamy nadal. Na uwadze należy mieć jednak to, że w przypadku części stanowisk zakładamy dużą rotację pracowników, choćby np. osób do sprzątania czy właśnie ratowników. Dlatego też nabory pracowników będą trwać także po otwarciu kompleksu - dodaje Piotr Zieliński.

Fabryka Wody miała być gotowa już rok temu. Opóźnienie tłumaczone jest pandemią, wojną na Ukrainie, zakłóceniem łańcucha dostaw elementów budowlanych. Z tego powodu wykonawca (konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budowlana i ALSTAL Real Estate) ma otrzymać od inwestora (miejska spółka Fabryka Wody) ok. 10 mln zł więcej niż zapisano w kontrakcie. To oznacza, że koszt całej inwestycji wyniesie ponad 360 mln zł. Ma być sfinansowana z kredytu inwestycyjnego (318 mln zł plus ok. 130 mln zł obsługi) udzielonego przez konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Miejska spółka będzie go spłacać do 2041 roku.