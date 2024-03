W czwartek pierwsze testy aquaparku Fabryka Wody. Najważniejsze, bo w wykonaniu mieszkańców

Organizatorzy przypominają, że testerzy do aquaparku mają zabrać ze sobą strój kąpielowy, ręcznik, obuwie kąpielowe, w przypadku dzieci do lat 3 pieluchy do pływania.

Możliwość testowania to efekt uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jak już informowaliśmy, wciąż nie wiadomo, kiedy Fabryka Wody zostanie otwarta dla wszystkich chętnych. Niewykluczone, że może stać się to jeszcze w kwietniu, ale pewności nie ma. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Roczny koszt funkcjonowania to ok. 90 mln zł. Inwestycja powstała z ponad rocznym opóźnieniem. To efekt m.in. wojny na Ukrainie i zaburzonego łańcucha dostaw materiałów budowlanych.

Jednocześnie na terenie Fabryki Wody będzie mogło przybywać ok. 2300 osób.