Fabryka Wody w Szczecinie szuka chętnych na testy

Jak mówią organizatorzy, "Dni testowe to niepowtarzalna okazja aby skorzystać z naszych atrakcji jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Do Waszej dyspozycji oddajemy Aquapark, Saunarium i Edukatorium. Sprawdźcie wszystkie funkcjonalności, przeżyjcie niesamowitą przygodę i przekażcie nam swoją opinię. Nie zwlekajcie, zapiszcie się już teraz"!

Aquapark Fabryki Wody to wodna przestrzeń rekreacji i rozrywki. Wewnętrzna strefa Aquaparku to 14 niecek basenowych wewnętrznych w tym baseny rekreacyjne z masażerami i leżankami oraz basen sportowy. Do tego 2 jaskinie wodne, wodny plac zabaw, 4 wanny spa, 6 zjeżdżalni wewnętrznych, gra interaktywna oraz pokoje zagadek. Tester uprawniony będzie do skorzystania z wewnętrznej strefy basenowej Fabryki Wody. Testy potrwają do 3 godzin, a każdy uczestnik otrzyma butelkę wody.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie: