Ścianka wspinaczkowa przy ul. Staszica pozostaje na swoim miejscu. Jest decyzja sądu

Zwycięzcy tłumaczą, że w konflikcie z Manhattanem chodziło o płacenie podatku od nieruchomości.

- Początkowo rzeczywiście go nie płaciliśmy, bo swoją działalność prowadzimy w namiocie sferycznym, a nie w żadnej "nieruchomości" - tłumaczy Łukasz Wołosewicz prowadzący ściankę. - Jednak w którymś momencie zmieniły się przypisy i otrzymaliśmy z Gminy Szczecin informację, że jednak mamy obowiązek płacenia takiego podatku. Natychmiast go uiściliśmy, razem ze wszystkimi zaległościami. Obecnie naszemu dzierżawcy nie zalegamy ani złotówki.

Prezes zarządu Manhattanu, Piotr Kasperski, wciąż jest jednak zdania, że podmioty działające przy ul. Staszica prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o nierówne warunki i zasady.

- Uważamy, że wyrok jest dla nas krzywdzący i że sąd nie pochylił się odpowiednio nad naszymi racjami - powiedział zaraz po ogłoszeniu orzeczenia. - Ale cóż, jest to wyrok i musimy go uszanować, choć przyjmujemy go ze smutkiem.