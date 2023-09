Marek Gróbarczyk: Odrzańska Droga Wodna ma już parametry drogi międzynarodowej

- Odra otwiera przede wszystkim Port Szczecin-Świnoujście na wszystkich operatorów, a przede wszystkim na transport, który – mam nadzieję – za chwilę będzie płynął do nas z Berlina, a my będziemy płynąć do Berlina łącząc się z całą siecią europejskich dróg śródlądowych – mówił Gróbarczyk.

Wiceminister Infrastruktury podkreślił też, że jest to "pierwsza droga wodna w pełni zmodernizowana i w pełni mogąca być wykorzystana do żeglugi".

- My nabrzeże już wybudowaliśmy(…) to dzisiejsze nabrzeże spowodowało, że mogliśmy wybudować inwestycję Elektrownia PGE Gryfino 2050, czyli dwa bloki gazowe. Odra pozwoliła nam w terminie, w budżecie dokończyć inwestycję – mówił dyrektor generalny Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz.

Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie – Dolna Odra przekazano do eksploatacji we wtorek na terenie węzła przyłączeniowego do elektrowni PGE Gryfino 2050 (woj. zachodniopomorskie). Inwestycja Gaz-Systemu pozwoli na zasilenie gazem ziemnym dwóch budowanych bloków gazowo-parowych.

- 2-3 tyg. temu na naszą stację rozruchową dopłynął wielki kocioł, właśnie Odrą. To Odra spowodowała, że my dzisiaj możemy robić takie inwestycje w Gryfinie, ale nasze ambicje sięgają dużo dalej. My chcemy, żeby to nabrzeże po korektach, po modernizacji, odpowiadało jeszcze wyższym wyzwaniom, czyli bezpieczeństwu energetycznemu – dodał Chruszcz.