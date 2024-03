Bez euro Mostu Kłodnego nie będzie. Nowa przeprawa miałaby powstać do 2027 roku

- Cel aktualizacji jest taki, by nie tylko wzmocnić szanse na dofinansowanie, ale i by po otrzymaniu dofinansowania nie tracić już czasu - komentuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. - Miasto ciągle zabiega o pieniądze z tzw. Connecting Europe Facility „Łącząc Europę” [celem CEF jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych - przyp. red.] bezpośrednio w Komisji Europejskiej w ramach komponentu Military Mobility [CEF Mobilność Wojskowa - przyp. red.], a równocześnie podejmujemy starania w ramach środków dostępowych do portu z nowych instrumentów finansowych aktualnej perspektywy unijnej.

Most Kłodny - co to za inwestycja?

Nowa przeprawa ma połączyć nabrzeże Wieleckie z Łasztownią. Będzie to most o długości 150 metrów, z pylonem o wysokości 100 metrów. Oprócz jezdni, torowiska tramwajowego będzie tu dwukierunkowa droga dla rowerzystów oraz szeroki chodnik. Od strony Starego Miasta chodnik będzie miał szerokość 3 metrów, żeby wygodnie przejść i podziwiać widok, a od strony Trasy Zamkowej będzie tylko chodnik techniczny. Nie wykluczono powstania punktu widokowego na szczycie pylonu.

Po moście będą kursowały tramwaje. Torowisko tramwajowe będzie doprowadzone do ronda przy ul. Energetyków. Na lewym brzegu tory mają się kończyć na nabrzeżu Wieleckim, mają być poprowadzone w kierunku mostu Długiego i ul. Jana z Kolna. Do rozbiórki zaplanowano obecne zjazdowe łącznice Trasy Zamkowej od strony placu Żołnierza Polskiego w kierunku nabrzeża Wieleckiego i w kierunku ul. Jana z Kolna.

W lipcu 2018 roku most Kłodny już połączył brzegi Odry, ale... tylko wirtualnie. Przeprawa w skali 1:1 stanęła dokładnie w miejscu, gdzie ma powstać. Udało się to dzięki aplikacji, która umożliwia projektantom prototypowanie budynków i przedmiotów w realnym miejscu, zanim fizycznie się tam znajdą. Aplikacja sprawdziła się rewelacyjnie, most miał prawdziwą skalę i był trójwymiarowy.