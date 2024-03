Drugie podejście radnych do trzech stanowisk

Chodzi o trzy stanowiska na trzy odrębne tematy. Radni PiS przygotowali je już na poprzednią sesję. Wtedy jednak nie doszli do porozumienia - okazało się bowiem, że KO ma swoje propozycje stanowisk. Doszło do kłótni, po której przerwano obrady Sejmiku. Dziś się okazuje, że stanowiska obu ugrupowań praktycznie się od siebie nie różniły. Stąd kolejna próba dogadania się - "poza polityką".

Najmniej kontrowersji wzbudza budowa portu kontenerowego. Rząd już się w tej sprawie wypowiedział: budowa będzie kontynuowana. Radni chcieliby jednak przyjąć stanowisko w tej sprawie, by stało się (jak to określili) kropką nad "i" potwierdzającą ważność inwestycji.

Jak się jednak okazało, klub KO złożył tzw. korektę do zaproponowanych przez PiS projektów uchwał. To nie spodobało się radnym PiS. Nie chcieli się zgodzić na to, by Sejmik przegłosował "ich" stanowiska z "poprawkami" wstawionymi przez ich kolegów z Koalicji Obywatelskiej. W konsekwencji cały klub PiS wyszedł z sali obrad. Zabrakło kworum. Nie można było niczego głosować. Dziś ponownie PiS chce wrócić do tematu.

- Koalicja Obywatelska przygotowała swoje stanowiska, które, jak się okazuje, są praktycznie kopią naszych - z dorzuconymi jedynie akapitami stricte politycznymi, w których mowa jest o zaniechaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta ingerencja sprawiła, że nie mogliśmy się na nie zgodzić - tłumaczy Maciej Kopeć, wiceprzewodniczący Sejmiku.

Teraz zaproponowali nowe stanowiska, które są ponoć kompilacją stanowisk KO i PiS. Dwie propozycje uchwał, dotyczące budowy portu w Świnoujściu i działalności rafinerii, są praktycznie identyczne, więc po wycięciu nie merytorycznych odniesień politycznych, można je przyjąć bez problemu.