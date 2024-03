Kto wybuduje Trasę Północną? To inwestycja warta ćwierć miliarda złotych

- Na realizację tej inwestycji Szczecin otrzymał dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To pozwoliło uruchomić przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie przyszłego wykonawcy robót budowlanych - mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin. - Przed publikacją przetargu niezwykle ważnym jest zinwentaryzowanie dokumentacji projektowej oraz jej zaktualizowanie, najczęściej w zakresie kosztorysu robót oraz niezbędnych uzgodnień czy decyzji. Prace w tym zakresie właśnie się toczą.

Na ukończeniu są prace związane z aktualizacją projektu budowlanego, określającego m.in. granice terenu pod inwestycję. Uzyskano wszystkie wymagane ustawą O szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych opinie oraz decyzję środowiskową. Wykonana została także mapa z projektem podziałów nieruchomości.

- Do końca marca planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (to decyzja administracyjna zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - przyp. red.). Dokumentacja przetargowa zostanie uzupełniona o program funkcjonalno-użytkowy w zakresie połączenia drogowego planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Szczecina. Ten zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę ulicy Szczecińskiej na odcinku około 500 metrów do granicy z gminą Police w układzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu - mówi Zieliński. - Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2024 roku.