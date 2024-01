Jest pomysł na odrodzenie męskiej siatkówki w Szczecinie w wydaniu ligowym

Lata 80. to sukcesy Stali Stocznia Szczecin. Mistrzostwa Polski, siatkarze jako wizytówka miasta. SDS pękał w szwach na meczach stalowców. Ale po zmianie ustroju – klub upadł. Powstało Morze Szczecin, który z mozołem odbudowywał pozycję. Gdy już było w elicie, zdobyło Puchar Polski, wróciły problemy finansowe. Zabrakło sponsorów, transparentności i klub wycofał się na ligowe niziny. Szybko powstało Morze Bałtyk, a na bazie tego klubu w 2014 r. powstał Espadon. Klub miał kasę, więc stać go było na zatrudnianie gwiazd i awans do PlusLigi. Hossa szybko się jednak skończyła, a ratunkiem miał być mariaż ze spółką Stocznia Szczecińska. Były obietnice, deklaracje, piękne wizje, głośne transfery (Bartosz Kurek, Matej Kazijski), ale szybko się okazało, że w budżecie zamiast pieniędzy – piach i klub w grudniu 2018 wycofał się z rozgrywek. Trzy lata temu kibice pokładali nadzieję w Stalpro Błyskawicy, ale sponsor klubu z II ligi postanowił przenieść go do Piły. I kolejny krach.