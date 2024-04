Radosław Anioł, prezes Chemika Police: Sądziłem, że dojdzie do czterech spotkań

Zaraz po zakończeniu rywalizacji rozpoczęła się feta. Było głośno, wesoło i szampańsko. Zawodniczki, sztab trenerski oraz działacze ubrani byli w okolicznościowe koszulki z „11”. Sukces klubu zbiegł się z dużymi problemami finansowymi, ale może pomóc go uratować.

- Najważniejsze było to, że dziewczyny – mimo problemów finansowych – wierzyły, że mogą zdobyć te złoto. Dziewczyny, gdy dowiedziały się o kłopotach finansowych zaczęły być jedną rodziną, ale też złapały inną perspektywę na sytuację. Chwała im za to, bo od początku problemów mówiły, że zdobędą te mistrzostwo i to zrobiły. Wbrew pozorom te problemy miały więc swój dobry wpływ na wyniki zespołu. Dla Chemika to wielkie osiągnięcie – podkreślał po spotkaniu Radosław Anioł, prezes Grupa Azoty Chemika Police.

Finałowa rywalizacja do trzech zwycięstwa zakończyła się po trzech meczach. Chemik przegrał tylko jednego seta.