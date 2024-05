Czas rozpocząć play-offy. Trudne zadanie przed Kingiem Szczecin i PGE Spójnią Stargard

Rundę zasadniczą wygrał Anwil z bilansem 23:7. King zajął 4. miejsce (bilans 19:11), a Spójnia 8. (16:14). A to oznaczało, że King będzie w pierwszej rundzie play-offów walczył z 5. Legią Warszawa (19:11) i ma atut boiska, a Spójnia trafiła na Anwil.

Za nami 30 kolejek rundy zasadniczej. Najlepsza ósemka tabeli – rozpocznie walkę o mistrzostwo, a pozostałe kluby mają już urlopy. Najgorsza atmosfera w Sokole Łańcut, bo ten zespół spadł do I ligi.

- Trzeba uprzykrzyć życie Christianowi Vitalowi i Lorenowi Jacksonowi. Obaj napędzają wszystko w tej drużynie. Jak jeden z nich będzie miał gorszy dzień to jest duża szansa na zwycięstwo. Trzeba będzie się skupić na nich, ale jednocześnie nie można zapominać o innych – uważa Michał Nowakowski, skrzydłowy Kinga.

- Legia to bardzo dobry, rozpędzony zespół. Sytuacja jest podobna, jak to temu. Wtedy były obawy przed Anwilem Włocławek. Teraz mielibyśmy spuścić głowy przed Legią? Podniesiemy je, będziemy walczyć, pokażemy, że mistrz Polski potrafi wygrywać z Legią – deklarował Arkadiusz Miłoszewski, szkoleniowiec Kinga.

Nie ma to teraz większego znaczenia. W czwartek King podejmie Legię. W rundzie zasadniczej szczecinianie wygrali w stolicy 96:86, ale niedawno przegrali rewanż w Szczecinie 84:85.

Regulamin i terminarz W ćwierćfinałach zespoły grają do 3 zwycięstw. Dwa pierwsze mecze oraz ewentualny piąty na parkiecie wyżej notowanego zespołu (w tym przypadku - King, Anwil), dwa kolejne na parkietach niżej notowanych ekip.

Pierwszy mecz we Włocławku w czwartek o godz. 18.

W rundzie zasadniczej Anwil dwukrotnie pokonał Spójnię. 78:69 we Włocławku i 70:64 w Stargardzie. W obu meczach Spójnia potrafiła nawiązywać wyrównaną walkę, ale pękała w końcówkach. Jeśli wyciągnęła wnioski, na dobre przebudzi się Devon Daniels – może drużyna sprawi choć jedną niespodziankę.

- Wszyscy wiemy, jaki to jest przeciwnik. Mamy jednak pozytywne nastawienie i chcemy powalczyć we Włocławku – mówi Karol Gruszecki, kapitan Spójni.

W półfinałach obowiązuje ten sam schemat. Jeśli King i Spójnia wyeliminują swoich rywali – zagrają z sobą o finał.

Finał jest do 4 wygranych. I schemat jest ten sam co przed rokiem i w wyżej przedstawionym układzie: 2A, 2B, 1A, 1B i 1A. Rywalizacja o brązowy medal to mecz i rewanż, a pierwszy mecz na boisku niżej notowanego zespołu.

Terminy ćwierćfinałów: 2 maja (Anwil – Spójnia o godz. 18, King – Legia o godz. 19.30), 4 maja (King – Legia o godz. 18, Anwil – Spójnia o godz. 20), 9 maja (Spójnia – Anwil o godz. 18, Legia – King o godz. 20), 11 maja i 14 maja. Dokładne godziny spotkań nr 4 i 5 zostaną ustalone, gdy będzie to konieczne.