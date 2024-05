PGE Spójnia w półfinale PLK! Czekają nas derby z Kingiem Szczecin

Stargadzianie osiągnęli najlepszy wynik w ekstraklasie od lat. Kibice Spójnia dawno już nie oglądali swoich ulubieńców w walce o medale. A droga do tego była trudna.

W ćwierćfinałowej serii do trzech zwycięstw, Anwil wygrał dwa pierwsze mecze na własnym parkiecie (80:79 i 98:84). Rywalizacja przeniosła się do naszego regionu i tu dwa razy górą byli gospodarze. PGE Spójnia wygrała 86:82 oraz 86:68. Wtorkowe starcie w Hali Mistrzów było więc decydującym. I co najważniejsze, Spójnia nie pękła i sprawiła małą niespodziankę.

Zaczęło się perfekcyjnie. Po skutecznej grze po obu stronach parkietu Spójnia prowadziła 11:0. Później mecz się wyrównał, ale po 1 kwarcie goście prowadzili 27:21. W drugiej Anwil zdołał doprowadzić do remisu. Nieźle spisywał się po stronie stargardzian Stein i do przerwy było nieźle 45:41.