Finał Pucharu Polski, czyli historyczna szansa Pogoni Szczecin

- To będzie ten dzień – podkreśla pan Darek, który przerywa urlop we Włoszech. - 300 zł za jeden bilet to chyba nie jest mało? - dopytywał pan Marek o wejściówki na ostatnią chwilę.

Chętnych nie brakowało. PZPN podkreśla, że Stadion Narodowy będzie wypełniony, ale nie informował, ile ostatecznie zasiądzie tam kibiców Pogoni. Można zażartować, że policzeni zostaną na pomeczowej ceremonii.

Historycznie Pogoń nie ma „podjazdu” do Wisły. Była ledwie dwa razy wicemistrzem Polski, trzy razy zdobyła brązowy medal. W PP trzy razy grała w finale i przegrywała. Dla porównania: Wisła 13-krotnie zdobyła mistrzostwo i tyle razy była wicemistrzem, 4-krotnie PP (przegrała 6 finałów). Ale w ostatnich sezonach to Pogoń jest czołowym klubem w ekstraklasie, to jej notowania stoją zdecydowanie wyżej i musi to w czwartek potwierdzić.