Chemik Police mistrzem Polski! Rysice Rzeszów nie mogły nic zmienić [ZDJĘCIA]

Czy możemy mówić o niespodziance? Nie. Chemik wygrał rundę zasadniczą, prezentował równą dyspozycję od początku sezonu i w sumie nie napotkał godnego siebie przeciwnika. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale ekstraklasy ograł MKS Kalisz, a w półfinale Budowlanych Łódź. W czterech meczach policzanki straciły… dwa sety. Kolosalna różnica.

Ale już okoliczności tego sukcesu są godne filmowego scenariusza. Chemik przystąpił do rozgrywek po najgorszym sezonie odkąd wrócił do elity dziesięć lat temu. Klęskę (5. miejsce) przyjęto jednak na chłodno, a reakcja była właściwa. Klub przeprowadził zmiany kadrowe i to zaprocentowało. Przy wyborach siatkarek krytyki większej nie było, za to zatrudnienie trenera Marco Fenoglio przyjęte zostało chłodno. Doświadczony Włoch był jednak oazą spokoju i wiedzy. Jego zespół nawet po słabszych występach potrafił szybko wracać do pionu.

Nikt się jednak nie spodziewał ciosu, który dopadł Chemika wiosną. Siłą klubu zawsze był mocne wsparcie Zakładów Chemicznych Police (Grupa Azoty). Przez lata klub wydawał ponad stan, ale w ostatnich latach zdobył też osiem razy złote medale. Tyle, że co jakiś czas firmę dopada gospodarczy kryzys na świecie, a co za tym idzie szuka oszczędności. Teraz kryzys finansowy GA jest bardzo poważny i nikt nie chciał podjąć decyzji o dalszym finansowaniu siatkarek. Umowa sponsoringowa zakończyła się 31 grudnia 2023, ale łudzono się, że kurek zostanie odkręcony po zmianach władz. Nic takiego nie nastąpiło. Przyszłość klubu jest niepewna, ale nie wpłynęło to na grę zespołu. A może inaczej – wpłynęło pozytywnie.