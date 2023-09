Zanieczyszczenie jeziorko Słonecznego. Znane są wyniki badań wody

Zanieczyszczenie powstało prawdopodobnie na skutek spływu Wierzbakiem i Bukową z obszaru, na którym miała miejsce akcja gaśnicza pożaru hali przemysłowej na ulicy Spółdzielców w Mierzynie

W spotkaniu zorganizowanym przez wojewodę uczestniczyli przedstawiciele Miasta Szczecin, Gminy Dobra i powiatu polickiego, WIOŚ, RZGW w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu. Ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej. Podsumowano dotychczasowe działania służb związane z wystąpieniem zanieczyszczenia.

- 5 września niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu jeziorka Słonecznego, pracownicy RZGW wspólnie ze Strażą Pożarną i służbami miejskimi postawili zapory na ujściu cieku Wierzbak do rzeki Bukowej, na wypływie z jeziorka Słonecznego, na rzece Bukowej poniżej jeziorka Słonecznego oraz za pomocą urządzeń pneumatycznych, zamknięto przepływ przy ul. Europejskiej. Miasto Szczecin wraz z RZGW wydały komunikaty ostrzegające mieszkańców przed kontaktem z wodą w jeziorku Słonecznym, rzece Bukowa oraz cieku Wierzbak. Ustawiono również tablice informacyjne w rejonie jeziorka Słonecznego, ostrzegające mieszkańców przed kontaktem z wodą z jeziorka, Bukowej oraz Wierzbaka. Na miejscu prowadzone są wzmożone patrole Policji i Straży Miejskiej. Jednocześnie Gmina Dobra wezwała przedsiębiorcę, na którego terenie doszło do pożaru, do zaczopowania ujścia wody opadowej z zakładu na zewnątrz, oczyszczenia odcinków sieci odprowadzania wody deszczowej oraz wyczyszczenie sieci kanalizacji zakładowej. Straż Pożarna wykorzystując korki pneumatyczne zatkała przepływ w dwóch studzienkach kanalizacyjnych w okolicy ul. Spółdzielców w Mierzynie - czytamy w komunikacie.