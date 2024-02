Akcja z morza i powietrza. Wyciek paliwa w Świnoujściu

- Zgłoszenie o zanieczyszczeniu wpłynęło do nas o godz. 11:28 i do jego likwidacji został zadysponowany statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych Czesław II, łódź ratownicza R-2 oraz Brzegowa Stacja Ratownicza z Dziwnowa. Dodatkowo na miejsce zdarzenia skierowano samolot patrolowy Straży Granicznej SN61YG celem dodatkowej obserwacji rozlewu z powietrza - relacjonują ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - Na chwilę obecną ratownicy rozstawili zaporę i przystąpili do likwidacji rozlewu. Ze wstępnej informacji wynika, iż z jednej z jednostek, stojących przy nabrzeżu, do wody przedostała się mieszanina gorącej wody i pozostałości po paliwie, jednak w tej chwili nie mamy informacji o okolicznościach tego zdarzenia; będzie to wyjaśniane, w ramach prowadzonego postępowania przez Urząd Morski w Szczecinie. Na miejscu są również inspektorzy Wydziału Środowiska Urzędu Morskiego w Szczecinie, którzy monitorują całą sytuację.