Breja a nie woda. Zakaz zbliżania się do jeziorka Słoneczne. Ktoś zanieczyścił staw

Dla mieszkańców Gumieniec okolice jeziorka to jedno z najbardziej ulubionych miejsc spacerowych. Niestety od dawna narzekają na nieprzyjemny odór i wygląd zbiornika. To, co dzieje się od kilku dni ze zbiornikiem jest bardzo niepokojące. Woda ma rdzawy nalot, widać też śnięte ryby.

O fakcie zostały zawiadomione Wody Polskie. Za pomocą urządzen pneumatycznych zamknięto przepływ przy ul. Europejskiej.

- Zaraz po zgłoszeniu pracownicy Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego przybyli na miejsce. Został poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w celu poboru i analizy próbek - informuje Natalia Chodań z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jest też znana prawdopodobna przyczyna zanieczyszczenia jeziora.

- Zanieczyszczenie powstało prawdopodobnie na skutek spływu Wierzbakiem i Bukową z obszaru, na którym miała miejsce akcja gaśnicza pożaru hali przemysłowej na ulicy Spółdzielców w Mierzynie - dodaje Natalia Chodań.

W związku z zanieczyszczeniem wód Wierzbaka, Bukowej i jeziorka Słonecznego nieznaną substancją, Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaleca ostrożność i niezbliżanie się do wód Wierzbaka, Bukowej i tafli jeziora Słonecznego.