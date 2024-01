Co dalej z Jeziorem Słoneczne na Gumieńcach? "Ta uchwała, to kukułcze jajo!"

- Naszym zdaniem jego stan jest "wysoce niezadowalający" - ocenił Krzysztof Rudzki, przedstawiciel mieszańców Szczecina. - Od kilku lat jezioro zarasta, a dzieła zniszczenia dopełniła ubiegłoroczna katastrofa ekologiczna, do której doszło po pożarze w Mierzynie. My chcemy, by miasto wzięło na siebie część odpowiedzialności za stan tego zbiornika.

Przypomnijmy. Niewielkie jezioro na Gumieńcach należy do Skarbu Państwa. Zarządza nim spółka Wody Polskie.

Szczecińscy radni zabrali głos w sprawie Jeziora Słoneczne, bo w porządku obrad wtorkowej, LVI sesji Rady Miasta, znalazł się obywatelski projekt uchwały, w którym grupa mieszkańców domaga się, by akwen przeszedł pod zarząd miasta. Zebrali w tej sprawie wymagane 300 podpisów.

Inni radni szukali winnych obecnej degradacji oczka.

- Oprócz wielu zakładów, które notorycznie zatruwają wpadającą do jeziora rzeczkę Bukowa, są tam jeszcze domy i prywatne działki, których właściciele odprowadzają do rzeki swoje odpady - zapewnił Robert Stankiewicz. - Trzeba wzmóc kontrole. Sprawdzić budynek po budynku, co oni robią ze swoimi ściekami.

Zgodnie z zaproponowanym przez mieszkańców projektem uchwały, prezydent miasta miałby "niezwłocznie" wystąpić do Wód Polskich z inicjatywą zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia jeziora. Miasto miałoby przejąć pieczę nad Słonecznym, by je wykorzystać jako atrakcyjne miejsce wypoczynku. W projekcie czytamy: "Teren ten ma potencjał rekreacyjny, który, aby został w pełni wykorzystany wymaga nakładów na jego bieżące utrzymanie i pielęgnację". A to wiąże się z kosztami.