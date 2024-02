Miasto (najprawdopodobniej) nie przejmie jeziorka Słoneczne. Co zrobić, by jeziorko na Gumieńcach znów ożyło?

W środę zajęła się nim Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wziął w niej udział także Krzysztof Rudzki, przewodniczący Komitetu Inicjatywy uchwałodawczej ws. powierzenia gminie Miasto Szczecin praw właścicielskich nad Jeziorem Słonecznym.

- Chodzi nam o to, by usunąć szkody powstałe po katastrofie ekologicznej - podkreślił. - Zależy nam jednak również i na tym, by w przyszłości utrzymywać jeziorko w dobrej kondycji. Jego stan, nawet przed skażeniem, był tragiczny. Trzeba się więc nim koniecznie zająć. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, jeśli zbiornikiem będzie zarządzał organ bliżej związany z mieszkańcami, czyli miasto (obecnie jego właścicielem jest Skarb Państwa - przyp.lw).