Zachodniopomorska Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach samorządowych

W najbliższych wyborach samorządowych zachodniopomorska Lewica planuje wystawić około 350 kandydatów na różnych szczeblach.

- Jesteśmy przygotowani do tych wyborów i mamy nadzieję, że 7 kwietnia jak najwięcej kandydatów Lewicy bądź kandydatów z komitetów, z którymi Lewica współpracuje, znajdzie się w samorządach - mówi Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, szef zachodniopomorskiej Lewicy. - Kandydatów na prezydentów miast zatwierdza nasza rada wojewódzka. W wielu miastach będą to kandydaci, którzy reprezentują koalicję rządzącą, a my będziemy wspierać ich kandydatury.