Za tydzień premiera baletu "Don Kichot" w Operze na Zamku w Szczecinie

Już za tydzień widzowie Opery na Zamku będą mogli obejrzeć przygody błędnego rycerza Don Kichota i jego wiernego giermka Sancho Pansy w pełnym humoru balecie inspirowanym legendarną powieścią Miguela Cervantesa. "Don Kichot" to jeden z najsłynniejszych baletów klasycznych przepełniony dowcipem, dynamiką i hiszpańską werwą. Ekspresyjna muzyka, różnorodność scen, w tym również pantomimicznych oraz ognistych tańców, mnóstwo ciekawych charakterów.

- Jest takie piękne określenie jak donkiszoteria, oznaczające człowieka, który walczy z wiatrakami. Jest to symbol pewnej postawy człowieka, który podejmuje wyzwanie często skazane na porażkę. Uwielbiamy ludzi, którzy są sami przeciwko wszystkim, podejmują walkę i przynajmniej częściowo ją wygrywają. Ta walka o ideały, o piękno, to jest to, co my robimy. Walka o ideały sztuki - mówi Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku.