POLA Olszewska - Komosiński zagrają w galerii winyle.fm w Szczecinie

Zespół POLA tworzą Zofia Olszewska i Piotr Komosiński. Zofia odpowiedzialna za teksty, wokal, delikatne dźwięki pianina i pojawiające się w tle drony oraz Piotr - basista i kontrabasista, który tworzy basową podporę do opowiadanych w utworach historii. Swojej muzyki nie chcą przypisywać do żadnych gatunków muzycznych. Nie należy jej dzielić na utwory, trzeba jej wysłuchać i poczuć na swój sposób, wsłuchać się w teksty, które mają wiele znaczeń zależnych od nastroju odbiorcy. Album "13" przeprowadza nas przez podróż początku i końca kobiecości, od śmierci do narodzin kobiety i mężczyzny. Żałobny, transowy erotyk.

Zofia Olszewska to wokalistka, fotograf, retuszerka zdjęć. Od 2010 roku pracuje pod pseudonimem Zofia Analog. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu na kierunku Sztuka Mediów, który ukończyła w 2015 roku. W latach 2007-2013 trębaczka w Orkiestrze Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w Pograniczu, Ośrodku Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach. W odnalezieniu swojej drogi muzycznej szukała pomocy u polskiej piosenkarki Olgi Szwajgier. Od 10 lat komponuje muzykę i pisze teksty. Inspiracje czerpie z kobiecości, ludowości, obrzędów religijnych oraz poezji Czesława Miłosza. Przemijanie i „rytuały przejścia”, czas i konsekwencja czynów, rodzina oraz wielokulturowość są najważniejszym elementem jej twórczości.