Za dużo firm do odśnieżania Polic. Mieszkańcy mają obawy

- Na chwilę obecną Trans-Net nie będzie obsługiwać głównych dróg wojewódzkich i powiatowych, obejmujących większość jezdni i chodników wzdłuż tras komunikacji miejskiej poinformowało Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net w mediach społecznościowych.

Ulice Broniewskiego, Ogrodowa, Nadbrzeżna, Cisowa, czy wreszcie Piłsudskiego to drogi powiatowe. Ulica Szczecińska w Przęsocinie i Szosa Polska do granicy ze Szczecinem też należy do Powiatu Police. Przez Police przebiegają też drogi wojewódzkie: DW 114 to ulice Tanowska i Kościuszki oraz DW 115 z Tanowa do Dobieszczyna. Natomiast droga w lesie, pomiędzy Policami a Przęsocinem jest obsługiwana przez Szczecin.

Temat jest na tyle ważny, że zaniepokoił radnych Rady Miejskiej w Policach, którzy na ostatniej sesji dopytywali o kwestię bezpieczeństwa, szybkość reagowania.