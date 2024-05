Wystawa prac Ryszarda Horowitza w Galerii Poziom 4. Filharmonii. Artysta obchodził w Szczecinie 85. urodziny [ZDJĘCIA]

W 1959 roku wyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął studia w prestiżowym Pratt Institute na wydziale projektowania i grafiki reklamowej. Tam poznał jednego ze swoich mistrzów – wybitnego fotografa Richarda Avedona. Horowitz asystował mu przy wielu projektach, m.in. podczas sesji zdjęciowej Salvadora Dalego w 1963 roku. W pracowni Avedona Horowitz spotkał Alexeya Brodovitcha, najbardziej wpływową postać wśród fotografów amerykańskich określanych mianem Szkoły Nowojorskiej. Wykłady Brodovitcha nauczyły Horowitza, że dobrą sztukę zabija banał. Po uzyskaniu dyplomu w Pratt Institute w 1963 roku pracował w wielu instytucjach filmowych, studiach projektowych i fotograficznych oraz jako dyrektor artystyczny Grey Advertising, jednej z największych agencji reklamowych w Nowym Jorku.

W 1967 roku otworzył własną agencję fotograficzną, którą prowadzi do dziś. Zaczął angażować się w grę z formą i zaawansowane technologie. Wypracował swój rozpoznawalny styl, mocno eksperymentalny. Jego zdjęcia przedstawiają odrealnione sceny rodem z marzeń sennych, grę symboli i obrazów.

W 1983 roku otrzymał tytuł Amerykańskiego Fotografa Roku, a w 1991 – przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fotografów Reklamowych – główną nagrodę w kategorii Best in Special Effects in Photography. Określany mianem surrealisty fotografii i sztukmistrza obiektywu, od kilku lat nie zajmuje się już reklamą. Eksperymentuje, poznaje nowe techniki, urządzenia optyczne i cyfrowe. Sam nazywa swoje prace fotokompozycjami. Nagradzany licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2008 roku odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.