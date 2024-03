Tych klubów nie ma już na mapie Szczecinie. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu [ZDJĘCIA] red.

Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszłości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu w Szczecinie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!