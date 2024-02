Wybory: Czy do rozstrzygnięcia w Szczecinie wystarczy jedna tura?

W odpowiedzi Krzystek na antenie Radia Szczecin zaproponował posłowi, aby jednak wystartował i zmierzył się z nim w wyborach. Jak już wiadomo, do tego pojedynku nie dojdzie, ale PSL zapewnia, że wystali listę kandydatów do Rady Miasta Szczecina.

Choć na rejestrację kandydaci mają jeszcze prawie trzy tygodnie (do 14 marca), to raczej nie ma szans, aby pojawił się ktoś, kto mógłby poważnie zagrozić głównej trójce.

Nie najlepiej dzieje się też w Konfederacji. Do końca minionego tygodnia mieliśmy poznać decyzję, czy partia wystawi kandydata na prezydenta Szczecina (było dwóch chętnych).

- Nie mam jeszcze nic do powiedzenia. Decyzje powinny zapaść w następnym tygodniu - powiedział w piątek Marcin Bedka, szef tego ugrupowania w regonie.

Nieoficjalnie słychać jednak, że pomysł z wystawieniem własnego kandydata ma w partii wielu przeciwników. Chodzi m.in. o krótką kampanię wyborczą i jej koszty. Dlatego prawdopodobne jest, że Konfederacja poprze któregoś z trzech oficjalnych kandydatów lub zostawi wyborcom wolną rękę.

Choć nikt nie mówi tego oficjalnie, to wielu sympatyków Piotra Krzystka liczy na to, że wygra on wybory już w I turze.