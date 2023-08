Will Richardson nowym rozgrywającym Kinga Szczecin na sezon 2023/2024

Richardson ma 196 cm, więc jak na rozgrywającego jest wysoki, ale zawodnik może też grać na pozycji rzucającego obrońcy. W ostatnich latach reprezentował uczelnię z Oregonu (I dywizja NCAA).

- Oregon Ducks mają na swoim koncie tytuł mistrza kraju oraz dwa występy w Final Four NCAA. W ostatnich latach uczelnia dała lidze NBA takich zawodników jak: Chris Duarte, Payton Pritchard, Bol Bol, Troy Brown Jr czy Dillion Brooks – podkreśla klub w transferowym komunikacie.

Richardson związany był z Ducks przez pięć sezonów (dłużej ze względu na koronawirusa). W ostatnim zagrał w 33 meczach, rzucał średnio 12 punktów, notował 5 asyst, 4 zbiórki i 2 przechwyty.

- Już od dłuższego czasu szukaliśmy drugiego zawodnika na pozycję point guard. Kogoś, kto zagra na piłce. Will na pewno dobrze to robi. Dobrze gra akcje typu pick'n'roll. Przyjeżdża do nas z dużą energią – uważa trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.